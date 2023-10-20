الجيش: العدو استهدف فريقًا إعلاميًا بأسلحة رشاشة في خراج حولا

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه “بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩، أثناء قيام فريق إعلامي من ٧ أشخاص بالتغطية الإعلامية قرب موقع العبّاد التابع للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة حولا، استهدفهم عناصر العدو بأسلحة رشاشة ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخر”.

وأشار البيان إلى أنّ دورية من الجيش عملت بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، على نقل الشهيد والمصاب إلى أحد المستشفيات، ونقل سائر أعضاء الفريق إلى مكان آمن.

كان الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، قد أعلن في وقت متأخر من ليل أمس، أنّ “القوات المسلحة اللبنانية طلبت هذا المساء من اليونيفيل مساعدة سبعة أفراد علقوا بالقرب من الخط الأزرق، على مقربة من قبر الشيخ عباد، خلال تبادل إطلاق نار كثيف عبر الخط الأزرق”.

وأشار إلى أنّ “اليونيفيل اتصلت بالجيش الإسرائيلي وحثته على وقف إطلاق النار لتسهيل عملية الإنقاذ”، مضيفًا أنّ “الجيش الإسرائيلي أوقف إطلاق النار، مما أتاح للجيش اللبناني إخراج الأفراد بنجاح من المنطقة”.

وختم: “للأسف، فإنّ أحد الأشخاص فقد حياته خلال هذا الحادث وتم إنقاذ الآخرين بنجاح”.