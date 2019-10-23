أخبار لبنان

الجيش اللبناني: ملتزمون بحماية حرية التعبير بعيدا عن إغلاق الطرق

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أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان الأربعاء أن الجيش يقف إلى جانب المواطنين في مطالبهم، في بيان يبدو أنه جاء ردا على بعض الاشتباكات التي وقعت مع متظاهرين قيام عناصر الجيش بإخلاء طرق قام محتجون بإغلاقها.

وقال البيان أن الجيش يقف إلى “جانبكم في مطالبكم الحياتية المحقة، وهو ملتزم بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيدا عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلالكم للقيام بأعمال شغب”.

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يذكر أن قوات الجيش تحركت الأربعاء لفتح العديد من الطرق الرئيسية في بيروت وغيرها من المدن، فيما وقعت اشتباكات في بعض الأماكن.

ونشر ناشطون حدوث بعض التوتر عندما حاولت قوة من الجيش فتح الطريق في جل الديب في منطقة جبل لبنان وسط تدافع بين عناصر الجيش والمعتصمين.

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