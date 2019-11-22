محمد بسيوني يعتقله الجيش اللبناني في صيدا
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بالصور: الجيش اللبناني يعتقل محمد بسيوني في صيدا بسبب رفعه صورة للرؤساء الثلاث

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إعتقل الجيش اللبناني الشاب الثائر محمد بسيوني في ساحة إيليا في مدينة صيدا اليوم.

وجاء اعتقال محمد بسبب لافتة كان يرفعها كتب عليها:” الديناصورات انقرضو.. الفينيقيين خلصو.. الفرنسيين هربوا.. انتو ليش بعدكن.. حلو عنا الناس تعبت..” وفي اللافتة صور للرؤساء الثلاثة وكتب على وجوههم “كلكن يعني كلكن”.

واسباب اعتقال محمد الاساسية هي بسبب وجود صورة نبيه بري رئيس مجلس النواب.

وحاول العديد من الثوار والمواطنين منع الجيش والمخابرات من اعتقال محمد إلا أن المحاولات لم تحول دون اعتقاله.

ويأتي اعتقال محمد ضمن سياسة تكميم الافواه ومحاولة تقويض الحريات التي تقوم بها اجهزة الدولة الامنية والعسكرية.

وكانت الاجهزة الأمنية من فرع معلومات وامن دولة ومخابرات جيش اعتقلت عشرات الشباب الثائرين في مناطق مختلفة تم اطلاق بعضهم.

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وتطالب منظمات حقوقية عدة الجيش اللبناني والقوى الأمنية بعدم تقويض الحريات وملاحقة النشطاء والثوار واعتقالهم.

وكان عشرات الثوار قد تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح بعد اعتقالهم من قبل الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وامن الدولة.

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