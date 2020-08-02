الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر الاسبوع المقبل

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

“ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 3/8/2020 ولغاية 14/8/2020 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية من كل يوم، في منطقة رأس مسقا- الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية.

وفي بيان ثان، أعلنت أن وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 3-4-5/8/2020 ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة – اللقلوق تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

وفي بيان مماثل، أعلنت أن وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 4،3 و5/ 8/ 2020 ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة في منطقة العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

كذلك ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 22/ 7/ 2020 ولغاية 30 /9/ 2020 ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق بشري، جرد الضنية والقرنة السوداء – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.

وفي بيان أخير، أعلنت أن وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 13 / 7 /2020 ولغاية 14 / 8 /2020 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية، في حقل رماية مزرعة حنوش (حامات)، وفي مناطق: سقي أبو علي، رأس مسقا والكورة.