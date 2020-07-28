الجيش: خروقات جوية للعدو الإسرائيلي فوق مناطق الجنوب

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:”بتاريخ 28 / 7 / 2020 اعتبارا من الساعة 1.20 ولغاية الساعة 13.55 تم تسجيل /10/ خروقات جوية معادية تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وبتاريخ 27 / 7 / 2020 اعتبارا من الساعة 00.50 ولغاية 28 / 7 / 2020 الساعة 00.05 تم تسجيل /29/ خرقا جويا معاديا تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.