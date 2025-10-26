الحاج حسن: العدوّ يريد لبنان بلا قوّة ونسعى لإجراء الانتخابات في موعدها دون تعديل القانون

أكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن “العدوّ الإسرائيلي يريد لبنان بلا قوة، ويسعى إلى جرّه نحو التطبيع”، مشدداً على أن “هذا العدو لا أمان له، والدليل ما يجري في سوريا التي تُنتهك سيادتها يومياً من دون أن تملك مقاومة تردعه”.

وخلال لقاء سياسي في بلدة سرعين التحتا، أشار الحاج حسن إلى أن “سيادة لبنان ما زالت مستباحة من قبل العدو الإسرائيلي، فيما الدولة اللبنانية غير جدّية بعد في ردع العدوان”، لافتاً إلى أن “جزءاً من المعركة الراهنة يتمثل في الانتخابات النيابية المقبلة، إذ يحاول البعض تعديل القانون الانتخابي، لكننا نصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها ووفق القانون النافذ، ومن واجبنا أن نعمل فيها بكل جدّية”.

وختم بالقول إن “إسرائيل أُجبرت على وقف العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدما تحقق التوازن في الحرب، ما دفعها إلى القبول بوقف إطلاق النار”، معتبراً أن “المرحلة الحالية هي مرحلة الثبات والصمود والبناء”.