الحريري في زيارة استثنائية إلى واشنطن

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

كشفت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية”، انّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سيتوجّه نهاية الأسبوع الحالي الى واشنطن في زيارة وُصفت بأنّها مهمة، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الأميركيين.

واكّدت مصادر بيت الوسط لـ”الجمهورية” انّ “هناك ترتيبات خاصة تُتخذ لهذه الزيارة”. ولكنها لم تكشف مستوى اللقاءات وهوية المسؤولين الذين سيلتقيهم الحريري في انتظار انتهاء الترتيبات اللوجستية وتحديد المواعيد الدقيقة، ما يوحي أنّ الزيارة استثنائية وتمّ ترتيبها على عجل.

ولفتت هذه المصادر الى انّ الحريري مستاء جداً مما آلت اليه الأمور، وهو بقي طوال الأيام القليلة الماضية على اتصال بالمسؤولين ولاسيما منهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان يراهن على مبادرته الأخيرة قبل اطفاء المحركات.

المصدر صحيفة الجمهورية