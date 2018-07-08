الحريري متمسك بصلاحياته في تشكيل الحكومة ويرفض الإعتراف بأي أعراف

أكدت مصادر نيابية مقربة من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ، أن الأمور على صعيد المماحكات التي تعرقل تشكيل الحكومة باتت لا تُحتمل، بعدما ظهر بوضوح أن هناك من يعمل على عرقلة مهمة الرئيس المكلف، وأخذ البلد إلى مكان لا يريده أهله، خاصةً وأن تصاعد الحملات وتضخيم الشروط ووضع الفيتوات وتحديد الأحجام، كلها عوامل لا تساعد على سرعة إنجاز مهمة الرئيس الحريري .

وشددت المصادر نفسها لصحيفة “السياسة” الكويتية، على أن عودة الرئيس المكلف إلى بيروت المقررة الأسبوع المقبل ستشهد تزخيما أكثر على صعيد المشاورات مع القوى السياسية لتسهيل التأليف، خاصة وأن الرئيس الحريري مصر على تشكيل الحكومة في أقرب وقت، وإن كانت الأمور لا زالت في وقتها الطبيعي، لكن ذلك لا يعني الاستمرار في المراوحة، وبالتالي فإن الرئيس المكلف الذي لا يمكن أن يتنازل عن صلاحياته، سيتخذ الموقف المناسب ويعلن عن الحكومة في الوقت المناسب، استناداً إلى ما يقوله الدستور بعيداً من كل الأعراف التي يحاولون فرضها عليه.

المصدر السياسة الكويتية