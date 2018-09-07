الحريري يستعد للتوجه إلى المحكمة الدولية

توقفت أوساطٌ سياسية عند ما كُشف عن ان رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ، يستعدّ للتوجه الاسبوع المقبل الى لايتشندام في هولندا ، لحضور انطلاقة المرحلة الختامية من المحاكمة الغيابية لأربعة من “حزب الله” متهَمين باغتيال والده الرئيس رفيق الحريري ، وهي المرحلة التي تستمر بين 11 و21 الجاري، تليها مذاكرةٌ للقضاة قد تتطلب أشهراً قبل صدور الأحكام.

وتُعتبر مشاركة الرئيس الحريري ذات دلالات سياسية ورمزية، وسط علامات استفهام حول تأثيراتها المحتملة على ملف الحكومة بعدما كان الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله رَبَط تأخير تشكيل الحكومة في أحد جوانبه بالمسار الختامي لـ”المحكمة الدولية لأجل لبنان”، محذّرا بالقول “لا تلعبوا بالنار”.

المصدر الراي الكويتية