رئيس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته سعد الحريري خلال مؤتمر صحفي في بيروت يوم السابع من مايو أيار 2018. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.
أخبار لبنان

الحريري يعلق على زيارة باسيل إلى سوريا

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أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري بيانا، اليوم الاثنين، علّق فيه على إعلان وزير الخارجية جبران باسيل نيته زيارة سوريا.

وجاء في البيان الذي حصلت “سبوتنيك”على نسخة منه: “للتذكير فقط .. دم الرئيس رفيق الحريري أعاد الجيش السوري إلى سوريا. إذا أراد رئيس التيار الوطني الحر زيارة سوريا لمناقشة إعادة النازحين السوريين فهذا شأنه .. المهم النتيجة، فلا يجعل النظام السوري من الزيارة سبباً لعودته إلى لبنان، لأننا لا نثق بنوايا النظام من عودة النازحين … وإذا تحققت العودة فسنكون أول المرحبين”.

وأضاف البيان: “البلد لا تنقصه سجالات جديدة، والهمّ الأساسي عندي اليوم كيف نوقف الأزمة الاقتصادية. واذا لم يحصل ذلك، ستنقلب الطاولة وحدها على رؤوس الجميع”.

وكان وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، جبران باسيل، أعلن أنه سيزور سوريا، وقال: “سأزور سوريا لكي يعود الشعب السوري إليها كما عاد جيشها إليها، ولأني أريد للبنان أن يتنفس بسيادته وباقتصاده”.

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وقال باسيل، الذي يرأس “التيار الوطني الحر” (حزب رئيس الجمهورية)، في كلمة ألقاها في ذكرى 13 تشرين، إنه “يريد أن يذهب إلى سوريا لكي يعود الشعب السوري إلى بلاده، ولأنه يريد للبنان أن يتنفس بسيادته واقتصاده”.

وأضاف: “قبل نكبة فلسطين كان للبنان رئتان، والآن أصبح برئة واحدة، حيث أن سوريا هي رئة لبنان الاقتصادية”، وتابع قائلا إن “لبنان خسر الرئة الأولى بسبب إسرائيل، فهل يخسر الرئة الثانية بسبب جنون الحقد أو جنون الرهانات الخاطئة والعبثية، فيختنق وينتهي ككيان؟”.

وكان باسيل أشار، أثناء إلقاء كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب، السبت الماضي، إلى أن “الوقت حان لتحقيق مصالحة عربية وإعادة سوريا للجامعة العربية ووقف حمام الدم هناك”.

وكانت وسائل الإعلام اللبنانية تحدثت، في وقت سابق، عن إمكانية قيام رئيس الجمهورية ميشال عون بزيارة رسمية إلى سوريا في إطار المسعى اللبناني لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، مشيرة إلى أن “فكرة زيارة سوريا باتت ناضجة لدى عون، وقد يعمد إلى إرسال وزير خارجيته موفدا عنه للقاء المسؤولين السوريين”.

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