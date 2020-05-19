الحواط تقدم بإخبار لدى النيابة العامة حول تهريب مادتي المازوت والطحين على الحدود

زياد الحواط
زياد الحواط

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تقدم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط بإخبار لدى النيابة العامة حول تهريب مادتي المازوت والطحين على الحدود من خلال المعابر غير الشرعية.

وأضاف من امام قصر العدل ان هناك اموالاً طائلة تهدر ومن حقنا ان نعرف من يسرقنا. وأشار إلى انه “وضع الملف في يد القضاء والمعلومات التي تقدمت بها كفيلة بإيصال الملف إلى خواتيم سعيدة”.

وتابع الحواط، “لا يمكن الكلام عن إصلاح وهناك أبواب هدر وفساد في الدولة والقضاء المرجع النهائي ونثق بأنه سيضع يده على هذه الملفات وسيكون صوت الثوار”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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