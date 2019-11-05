الخارجية الأميركية: على الجيش اللبناني حماية المتظاهرين من العنف والدفاع عنهم

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دعت الحكومة الأميركية الحكومة اللبنانية إلى احترام حقوق وأمن المتظاهرين في لبنان.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية لـ “العربية “إن التظاهرات تعكس مطالب اللبنانيين في الاصلاح الاقتصادي والقضاء على الفساد المتفشّي.

وأضاف ” ان الطبيعة غير الطائفية للتظاهرات تعبّر عن تنامي التوافق الوطني لدعم الاصلاح”.

وأشار المسؤول في وزارة الخارجية الى دور الجيش اللبناني وقال “رأينا الجيش اللبناني يحمي المتظاهرين من العنف ونتوقّع ان يتابع الجيش اللبناني الدفاع عنهم”.

كما دعا المسؤول في الخارجية في بيانه لـ العربية “كل الاطراف للامتناع عن استعمال العنف او اللجوء الى التصرفات الاستفزازية” وقال “ندعو الحكومة اللبنانية الى متابعة حماية حقوق وأمن المتظاهرين”.

إلى ذلك دعت الحكومة الاميركية المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى “سرعة تسهيل تشكيل حكومة تستطيع بناء لبنان مستقرّاً ومزدهراً وآمناً يتجاوب مع حاجات المواطنين وخالٍ من الفساد المتأصل”.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الاميركية “إن على الحكومة اللبنانية ان تأخذ اجراءات حازمة لحلّ مشاكل البلاد الاقتصادية ولوضع البلاد على طريق قابل للاستمرار”.

وكان الجيش اللبناني الثلاثاء 5 تشرين الثاني قد إستخدم القوة المفرطة أثناء قيامه بقمه المتظاهرين المتواجدين في مناطق مختلفة من لبنان.

وظهرت لقطات مباشرة وأخرى مصورة تُظهر قيام الجيش اللبناني بالإعتداء على المتظاهرين إلى جانب إعتقال العشرات منهم.