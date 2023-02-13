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الدولار يواصل ارتفاعه الجنوني... وهذا ما سجله

منذ 41 دقيقة
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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يواصل دولار السوق السوداء تحليقه مسجلاً أرقاماً قياسية.

وتراوح الدولار صباح اليوم الإثنين 13/2/2023 ما بين الـ66600 ليرة لبنانية للشراء و66400 ليرة لبنانية للبيع.

في هذا الإطار، رأى عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الدكتور أنيس بو ذياب، في حديث لـ “الأنباء”، أن ما يحصل في السوق نتيجة طبيعية للتخبّط السياسي والفوضى القضائية والعقوبات المالية التي فُرضت في الأيام الأخيرة.

لكن في الوقت نفسه، سأل بو ذياب عن أسباب توقف ارتفاع سعر الصرف عند حد معيّن وانخفاضه، حتى قبل الإعلان عن الاجتماع الثلاثي.

وعن الإجراء المنتظر أن يلجأ إليه مصرف لبنان الإثنين للجم سعر الصرف، نصح بو ذياب بعدم ضخ المزيد من الدولارات في الأسواق، لأن في ذلك استنزاف بغير محله، وشدّد على أن المطلوب إجراءات سياسية وليس تعاميم.

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