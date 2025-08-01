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الرئيس عون استقبل مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مودعًا

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2025 12:27 مساءً
رئيس الجمهورية جوزاف عون ومدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) في لبنان، Ivo Freijsen

رئيس الجمهورية جوزاف عون ومدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) في لبنان، Ivo Freijsen

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قام مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) في لبنان Ivo Freijsen بزيارة وداعية إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي أشاد بالجهود التي بذلها خلال فترة عمله في ظل الظروف الصعبة التي مر بها لبنان.

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