السفارة الأمريكية في بيروت تصدر تحذير عاجل

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حذرت السفارة الأمريكية في لبنان جميع المواطنين الأمريكيين من “التوترات المتصاعدة في المنطقة” ودعتهم إلى الحفاظ على مستوى عال من اليقظة والوعي.

ونصحت السفارة رعاياها في لبنان باتخاذ الإجراءات الآتية:

-البقاء بعيدا عن الأنظار

-الحذر من ما يدور في محيطكم

-الحفاظ على الأمن الشخصي

– الاحتفاظ بوثائق السفر

تجدر الإشارة إلى أن السفارة الأمريكية في لبنان، تصدر بشكل دوري تحذيرات إلى مواطنيها على الأراضي اللبنانية، وتصدر لهم إرشادات للتقيد بها، لكن اللافت هذه المرة كان ربط التحذير بـ”التوترات المتصاعدة في المنطقة”.

وكانت أصدرت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، يوم الأحد، بيانا، دعت فيه مواطنيها إلى عدم السفر للعراق.

ونصحت السفارة في البيان جميع مواطنيها بضرورة التزام اليقظة، في ظل التوترات المتصاعدة في العراق.

وقال البيان إن “الإجراءات التي يتعين اتخاذها هي “لا تسافر إلى العراق” و”تجنب التواجد في أماكن التجمعات”، و”عدم لفت الأنظار” و”الانتباه إلى ما يحيط بهم”.

ويأتي هذا التحذير في أعقاب زيارة مفاجئة قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بغداد الأسبوع الماضي، بعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى إرسال الولايات المتحدة منظومة صواريخ دفاع جوي من نوع “باتريوت” وحاملة طائرات إلى منطقة الشرق الأوسط.