وارفقت التغريدة بفيديو يظهر التمارين البرية والجوية والدعم الاميركي للجيش.

ان الجيش اللبناني شريك مهم ونحن فخورون بتقديم الدعم له.

The Lebanese Army is a strong partner and we are proud to support it.#عيد_الجيش#InThisTogether pic.twitter.com/iuB7p7wbVU

— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) July 31, 2020