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السفارة الأميركية: ماكنزي زار لبنان وأكد أهمية الحفاظ على الأمن

منذ 21 دقيقة
السفارة الأميركية في لبنان

السفارة الأميركية في لبنان

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أعلنت ​السفارة الأميركية​ في بيروت أن “قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي قام بزيارة لبنان في 15 آذار، 2020. والتقى كبار ممثلي ​الجيش اللبناني​، بمن فيهم قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​، حيث جدّد التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته، وشدد على أهمية الشراكة القوية بين ​الولايات المتحدة​ والجيش اللبناني، خاصة، أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة”.

وأشار ماكينزي، بحسب البيان، إلى أن “هذه الزيارة هي مثال رائع على أهمية الثقة والاحترام، فعلاقتنا مع الجيش اللبناني مبنية على الرغبة المتبادلة في الأمن والاستقرار في المنطقة وقدرتنا على التدرّب معا لتحقيق المنفعة الجماعية”.

وأضاف البيان: “رافق الجنرال ماكنزي مسؤولون وضباط من القيادة المركزية الأميركية ، إضافة إلى سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، ​دوروثي شيا​، والملحق العسكري الأميركي روبرت ماين. تضمنت الزيارة إلى لبنان أيضًا اجتماعات في السفارة الأميركية، وزيارات لمحطة ضخ المياه و​الطاقة الشمسية​ الممولة من ​الوكالة الأميركية للتنمية الدولية​، إضافة الى زيارات لفوج الحدود البرية الثالث والعديد من المنشآت العسكرية للإطلاع على عمليات الجيش اللبناني”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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