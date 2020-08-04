السفارة السعودية تطلب من رعاياها في لبنان اخذ الحيطة والحذر

السفارة السعودية في لبنان
السفارة السعودية في لبنان

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صدر عن سفارة المملكة العربية السعودية البيان التالي:

“تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية أن تهيب بجميع المواطنين السعوديين المتواجدين في لبنان بضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في مقار سكنهم جرّاء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم، حرصًا على أمنهم وسلامتهم.

كما تدعو السفارة المواطنين السعوديين في لبنان إلى متابعة ما يصدر من إرشادات وتعليمات من قبل السلطات اللبنانية والالتزام بها، والتواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة عند طلب المساعدة.

وإذ تعلن السفارة عن ذلك، لتسأل الله العلي القدير أن يرحم الضحايا ويُصبر ذويهم، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ لبنان وأهله من كل مكروه”.

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