السفراء العرب يلبون دعوة البخاري لمأدبة عشاء..وإشادة بنجاح الحج في ظل كورونا

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بمناسبة عيد الأضحى أقام سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بن عبد الله بخاري الليلة في مقر اقامته في اليرزة مأدبة عشاء للسفراء العرب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشاد السفراء العرب بنجاح موسم الحج هذا العام وبالتدابير والإجراءات الصحية المتميزة التي قامت بها المملكة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19.”

وقدم سفير المملكة العربية السعودية في لبنان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و ولي عهده، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال: “إن مشاعر الفرح والسرور تملأ قلوب المواطنين والمقيمين بسلامة خادم الحرمين الشريفين بمغادرته من المستشفى، داعين المولى عز وجل أن يديم عزكم ويحفظكم ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار”.

وأكد بخاري “عيد الأضحى هذا العام يأتي والعالم يمر بجائحة فرضت قيوداً وأوضاعاً خاصة، إلا أن حكمة قيادتنا الرشيدة تمثلت في الحرص على إقامة فريضة الحج بأعداد محدودة واشتراطات صحية تضمن سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء حجهم بيسر وسهولة”.

وأشار إلى أن “عناية القيادة الرشيدة وحكمتها في مواجهة هذه الجائحة بقدرةٍ نالت ثناءً دولياً، حيث جعلت على رأس أولوياتها صحة المواطن والمقيم وسلامتهما وتأمين احتياجاتهما الأساسية كافة، وتوفير الموارد الصحية اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية”.