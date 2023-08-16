"الشباب المسلم" يكشف هويته.. لقاء حصري لصوت بيروت مع المسؤول العسكري "هيثم الشعبي"

أكد هيثم الشعبي المسؤول العسكري لتجمع الشباب المسلم في منطقة التعمير بمخيم عين الحلوة أن الأمور في المخيم تتجه نحو التهدئة، ولجان التحقيق تمضي في إجراءاتها حتى إظهار الحقيقة وكشف ملابسات ما حصل في أحداث المخيم الأخيرة.

وكشف الشعبي في لقاء حصري مع صوت بيروت إنترناشونال هو الأول من نوعه، أن ما حصل في المخيم كان المراد منه توريط الإسلاميين وتوريط المخيم، وهم بدورهم مع استكمال التحقيقات في مقتل أبو أشرف العرموشي حتى النهاية، وتبيان الحقيقة للرأي العام بشكل كامل داخل وخارج المخيم.

الشعبي تحدث عن تجمع الشباب المسلم بأنه عبارة عن مجموعة من شباب المخيم لا يتبعون لأي من التنظيمات الإسلامية كالقاعدة او تنظيم الدولة أو فتح الإسلام أو غيرها.

مشيراُ إلى أن تجمع الشباب المسلم لا مشروع له داخل المخيم ولا خارجه، ومشروعهم الوحيد هو تحرير المسجد الأقصى فقط.

وعن تمويل التجمع، أوضح الشعبي أن “الشباب المسلم” لا تمويل خارجي له، وإنما هو عبارة عن تمويل من أعضاء التجمع داخل المخيم من خلال أعمالهم.

وطمأن الشعبي كل من هو داخل وخارج المخيم، بألا نيه لديهم لجر المخيم إلى اقتتال الداخلي، مشيراً إلى أن المخيم هو عنوان عودتهم إلى فلسطين.

وعن علاقة تجمع الشباب المسلم مع بعض المطلوبين لأجهزة الامن اللبنانية مثل شادي المولوي وغيره، أوضح الشعبي أن المولوي وعدد من الأشخاص لجؤوا للمخيم بفترة من الفترات، ومن ثم غادر المولوي إلى مدينة إدلب في شمال سوريا، نافياً قيام المولوي بأي تخطيط لأي عمل أمني من داخل مخيم عين الحلوة، أما المدعو “بلال بدر” فهو متواجد في المخيم إلا انه لا علاقة بأي من الأحداث الأخيرة.

وأكد الشعبي بأن تجمع الشباب المسلم ضد أي عمل يستهدف أمن لبنان واللبنانيين، وعلاقتهم مع الجميع علاقة جيدة جداً، ولا أزمة في العلاقة مع حركة فتخ وقياداتها.