محمد الصفدي
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الصفدي يعلن انسحابه كمرشح لرئاسة الحكومة ويدعم تسمية الحريري

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انسحب الوزير السابق محمد الصفدي بعد ان رفض الا بتشكيل حكومة اختصاصيين تلبية لمطالب الناس المحقة بالشارع، بحسب معلومات إعلامية.

واكد الصفدي انه يدعم تسمية الرئيس سعد الحريري لترؤس الحكومة.

الصفدي أبلغ باسيل بأنّه لم يعد مرشّحاً لتولّي رئاسة الحكومة بنتيجة الاتصالات والتطورات التي شهدتها الساعات الثماني والأربعين الأخيرة

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وفي وقت سابق، أوضح باسيل،​ ان “اسم الوزير السابق ​محمد الصفدي​ طُرح منذ فترة طويلة، تماماً كما طرحت شخصيّاً عدداً كبيراً من الأسماء، وأحياناً بناءً على طلب رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الذي كان متجاوباً بشكلٍ دائم، وبعض هذه الأسماء تعمل خارج ​لبنان​ إلا أنّ ​الثنائي الشيعي​ تحفّظ على الأسماء التي لا يعرفها جيّداً”.

وكانت عمت تظاهرات غاضبة في لبنان، بعدما أثيرت تكهنات ومعلومات مسربة عن تولي وزير المال السابق محمد الصفدي رئيسا للحكومة الجديدة.

وطالب الثوار بمواصلة احتجاجاتهم التي انطلقت منذ شهر تقريبًا، لإسقاط النظام والنخبة السياسية بالكامل والتي كانت سبب في الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.

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