الطقس غداً غائم جزئياً وانخفاض إضافي بالحرارة على الجبال والداخل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم غد الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل.

بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية خاصة على الجبال، تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الشمالية.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس ربيعي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

ملاحظة: معدل الحرارة في بيروت لشهر أيار هو بين 18 و27 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تكون دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة ليلا خاصة على الجبال.

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض اضافي ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية خاصة على الجبال، تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الشمالية.

السبت: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 17 إلى 24 درجة، في الجبال من 9 درجات إلى 18 درجة وفي الداخل من 10 درجات إلى 25 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35كم/س

الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب اعتبارا من بعد الظهر.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.

حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 23°م.

الضغط الجوي: 762 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 5,29 ساعة غروب الشمس: 19,42