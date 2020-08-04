الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية والمناطق الجبلية، ورياح ناشطة احيانا كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي معتاد ورطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية لشهر آب على الساحل (25 و33 درجة مئوية في الظل)

– إن درجة الحرارة المحسوسة التي تقيس الشعور بالحر ترتفع مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

– تحذر المصلحة من خطر اندلاع الحرائق فى الاماكن الحرجية ومن التعرض الطويل لأشعة الشمس .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية واستقرارها في المناطق الجبلية وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الداخلية، كما تنشط الرياح أحيانا ويتشكل الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية والمناطق الجبلية، ورياح ناشطة احيانا كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية، كما تنشط الرياح أحيانا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ودون تعديل في درجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 26 الى 33 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 18 الى 34 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية ناشطة بين حين وآخر نهارا، سرعتها بين 12 و 40 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء مساء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75 %.

– حال البحر: منخفض الموج الى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,50 ساعة غروب الشمس: 19,37