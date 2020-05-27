العنداري ودكاش: نستنكر الاعتداء على المزارعين في لاسا

استنكر المطران انطوان نبيل العنداري التعديات على عقارات الأبرشية في منطقة لاسا العقارية، لا سيما الاعتداء الذي حصل على مواطنين كانوا متوجّهين إلى استلام مساحات خُصّصت لزرعها في الأملاك البطريركية في بلدة لاسا.

وقال في مؤتمر صحافي: “نحتاج إلى تدخّل المراجع القضائية والأمنيّة سريعًا، وعدم التهرّب من المسؤوليّة كي لا تتفاقم الأمور”، مشدّدًا على أنّ “التعدّي على الأرزاق والكرامات أمر غير مقبول بعد اليوم”، مشيرًا إلى أنّه “بسبب الضائقة الاقتصاديّة والماليّة الّتي يعاني منها البلد و​الفقر​ و​البطالة والعوز، وتماشيًا مع تحسّس الكنيسة بأوضاع أبنائها، كانت قد أضافت مبادرة على مبادراتها السابقة في أجواء الأبرشية كافّة، ووضعت بتصرّف أبنائها بعض العقارات لاستثمارها في هذا الموسم الزراعي، مجانًا”.

وأوضح المطران العنداري، “أنّنا حريصون على السلم الأهلي والعيش المشتركن نحن أهل هذه الأرض ولسنا غزاةً كما تقولون. لا تزوّروا التاريخ، ولا تحرجونا فتخرجونا، فنحن سلالة من نحتوا الصخور لاتّقاء الجوع. لا تلعبوا بالأمن والاستقرار”، مناشدًا ​المجلس الشيعي الأعلى​ وكلّ المرجعيّات والأحزاب والقيادات الأمنيّة لضبط التصرّفات الشاذّة، والاستمرار في حفظ السلم الأهلي”.