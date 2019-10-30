العهد يواجه الثورة .. هل تتوقف خدمة الإنترنت منتصف الليل في لبنان؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

نقلت مصادر إعلامية مطلعة عن ورود تقارير من القصر الجمهوري تطلب توقيف تزويد خدمة الانترنت على جميع الاراضي اللبنانية ابتداءً من منتصف هذه الليلة بدءاً من الساعة ١٢، فيما لم تؤكد المصادر هل سيشمل توقيف الإنترنت شبكتي الخليوي (Touch , Alfa) أم سيشمل كامل مزودي الإنترنت.

وكانت تحدثت أوساط سياسية عدة في بداية الثورة والحراك الشعبي عن توجه من الدولة اللبنانية لقطع خدمات الإنترنت إلا أنه تم التريث قبل المضي في هذا الأمر.

ويذكر أن ثورة 17 تشرين كانت قد انطلقت شراراتها بعد قرار مجلس الوزراء فرض ضريبة على خدمة الواتساب

وأقدمت حكومات دول عدة عن قطع خدمات الإنترنت اوحظر بعض مواقع التواصل الإجتماعي خلال الثورات أو الاجتجاجات الشعبية في محاولة لمنع التواصل بين المناطق أو منع وصول أي أخبار لما يجري إلى العالم وتغطية آلة القمع التي تُمارس بحق المدنيين.

راديو صوت بيروت إنترناشونال