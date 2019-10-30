أخبار لبنان

العهد يواجه الثورة .. هل تتوقف خدمة الإنترنت منتصف الليل في لبنان؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

نقلت مصادر إعلامية مطلعة عن ورود تقارير من القصر الجمهوري تطلب توقيف تزويد خدمة الانترنت على جميع الاراضي اللبنانية ابتداءً من منتصف هذه الليلة بدءاً من الساعة ١٢، فيما لم تؤكد المصادر هل سيشمل توقيف الإنترنت شبكتي الخليوي (Touch , Alfa) أم سيشمل كامل مزودي الإنترنت.

وكانت تحدثت أوساط سياسية عدة في بداية الثورة والحراك الشعبي عن توجه من الدولة اللبنانية لقطع خدمات الإنترنت إلا أنه تم التريث قبل المضي في هذا الأمر.

المزيد من الأخبار

أعداد كبيرة من المتظاهرين يحاولون في هذه الاثناء إقفال جسر الرينغ

ساحة النور في طرابلس تغص بآلاف المحتجين

الثوار عادوا إلى ساحة إيليا في صيدا

جعجع: حكومة التكنوقراط تمنع تحويل الوزارات للمناكفات والتعيينات…

ويذكر أن ثورة 17 تشرين كانت قد انطلقت شراراتها بعد قرار مجلس الوزراء فرض ضريبة على خدمة الواتساب

وأقدمت حكومات دول عدة عن قطع خدمات الإنترنت اوحظر بعض مواقع التواصل الإجتماعي خلال الثورات أو الاجتجاجات الشعبية في محاولة لمنع التواصل بين المناطق أو منع وصول أي أخبار لما يجري إلى العالم وتغطية آلة القمع التي تُمارس بحق المدنيين.

راديو صوت بيروت إنترناشونال

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

جعجع: حكومة التكنوقراط تمنع تحويل الوزارات للمناكفات والتعيينات الحزبية

أخبار لبنان

ثورة المظلومين. عندما يبكي قلب الابن حرقة على أمه

أخبار لبنان

نصر الله: لم نستخدم قوتنا و لو تركنا أنصارنا على سجيتهم لرأيتم ما قد يحصل

أخبار لبنان

الثورة مستمرة في طرابلس

أخبار لبنان

روكز يردّ بعنف على نصرالله الذي “خوّن” التظاهرات

أخبار لبنان

واشنطن: رغم جهود الحكومة حزب الله يواصل دوره العسكري

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More