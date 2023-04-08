الفرد الرياشي رداً على نصرالله: البلد يتحمل "فدرالية ونص" ولا يتحمل "جزيء" من سلاحكم

علق الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد الرياشي على ما ذكره الامين العام لحزب الله حسن نصرالله عن أن لبنان “لا يتحمل فدرالية ولا تقسيم” بالآتي:

“ان ما ذكره الشيخ نصرالله لا يمت بالواقع بصلة! فإذا كان لا يريد التقسيم فلتبدأ بنفسك وتسلم سلاحك للجيش اللبناني وتلغي كل مظاهر التقسيم من مؤسسات دينية ومصرفية وأجهزة اتصالات مستقلة وغيرها “ونتحد” على سياسة خارجية موحدة عمادها الحياد الدولي لنتوافق من بعدها على نظام اتحادي يوحد المقسّم اي النظام الفدرالي حيث لا داعي للتكرار ان النظام “الاتحادي” الفدرالي هو عكس التقسيم.

لكن وفي حال الاصرار على الاستمرار في الوضع الحالي، فيحينها سيتطلب ذلك الذهاب إلى “ما بعد بعد” الفدرالية، ذلك أن سلاحك سيؤدي حتما الى فرط هذا الكيان والذهاب نحو “التقسيم”. لذلك نقول لك: البلد يتحمل “فدرالية ونص” ولا يتحمل “جزيء” من سلاحكم”.