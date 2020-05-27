القاضية غادة عون رفعت الحجز القضائي عن باخرة الفيول “ASOPOS”

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رفعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون الحجز القضائي عن باخرة الفيول ASOPOS، بعد تلقيها كتابا من وزير الطاقة ريمون غجر يؤكد تعهد شركة Bb energy لأصحابها بهاء ووليد البساتنة، بتأمين باخرة بديلة عنها، وتفاديا لإغراق لبنان بالعتمة، لأن خزانات معامل الكهرباء غير ممتلئة بالفيول.

يذكر ان القاضية عون كانت قررت بإشارة للمديرية العامة للجمارك حجز باخرة الفيول ASOPOS الراسية في خليج جونية، والتي اظهرت نتائج المختبرات انها غير مطابقة للمواصفات، بعكس الفحوصات التي اجريت خارج لبنان .