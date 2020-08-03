القاضي الزعني استجوب موقوفين بتقنية التواصل الإفتراضي من منزله

القاضي الزعني استجوب موقوفين بتقنية التواصل الإفتراضي من منزله
القاضي الزعني استجوب موقوفين بتقنية التواصل الإفتراضي من منزله

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عقب قراري مجلس القضاء الأعلى ووزيرة العدل بتسهيل أمور الموقوفين والبت بطلبات تخلية السبيل بعد الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، وللحد من إصابة محامين وقضاة بعض منهم في طور إستكمال فحوصات ال PCR.

وأجرى قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني عشر جلسات عبر تقنية التواصل الرقمي واستجواب موقوفين بحضور وكلائهم بالطريقة الافتراضية “virtual ” عبر فتح أربع نوافذ الكترونية لوكيل المدعي وللمدعى عليه ووكيله القانوني وكاتب الضبط وذلك من منزله، بعد صدور قرارات عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وإقفال سرايا طرابلس وعودة انتشار فيروس كورونا بسرعة بين اللبنانيين.
وقد أصدر الزعني ثماني مذكرات توقيف وجاهية وترك موقوفين.

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