القبض على الجناة وكشف ملابسات جريمة القتل في الدورة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان عن تفاصيل جديدة تتعلق بجريمة القتل التي وقعت في محلة الدورة – الطريق البحرية. وفي بلاغ صادر عن شعبة العلاقات العامة، تم الكشف عن تفاصيل الحادث وعمليات القبض على الفاعلين.

وفي الساعات الأولى من فجر التاسع عشر من مايو عام ٢٠٢٤، عُثر على جثة شاب متحول جنسيًا مصابة بطعنة في الوجه بالقرب من العين، وبجانبها كبسولتان تحتويان على مادة مخدرة. وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات اللازمة وسرعان ما تمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم.

وبحسب التحقيقات، تبين أن سيارة نوع “ب. أم” لون أبيض قد توقفت في المكان، حيث نزل شخصان وقاموا بسحب الضحية من داخلها وتعرضوا له للضرب والطعن. وبعد البحث والتحري، تم القبض على المتورطين وتحديد هويتهما كـ “ر. ق.” و “م. ك.”.

وخلال التحقيق، اعترف أحدهما بارتكاب الجريمة بعد شجار نشب بينهما على خلفية ممارسة الجنس، فيما اعترف الآخر بتورطه في الواقعة. وتم وضع الجثة في براد لدفن الموتى في محلة برج حمود، بانتظار التسليم للجهة المختصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وتم إحالتهما إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات وفقًا للأصول.