القضاء فتح تحقيقاً في “غزوة” الرينغ

علمت “النهار” أن “القضاء فتح تحقيقاً في الاعتداء الذي حصل على المتظاهرين في وسط بيروت، فبناء على توجيهات النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات فتحت فصيلة قوى الأمن الداخلي تحقيقاً في فصيلة وسط بيروت بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للتحقيق في الهجوم الذي شنه مدنيون انطلقوا من منطقة الخندق الغميق على أماكن المتظاهرين والاعتداء عليهم بالضرب وتحطيم الخيم وإضرام النار فيها وجرح عدد منهم، واقدام البعض منهم على سرقة كاميرا أحد المصورين الصحافيين طلب استرجاعها”.