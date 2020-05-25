القطاع السياحي في غيبوبة… والإنقاذ صعب

كان من المنتظر في عيد الفطر أن تنتعش الحركة السياحية، كما في المناسبات المشابهة. غير أن الأحوال الاقتصادية والنقدية على مستوى الدولة والمواطنين، إدت إلى أن يسجل القطاع السياحي انتكاسة تضاف إلى انتكاساته المستمرة على مدى سنوات.

سعى القطاع لاجتذاب العطف من الحكومة، علّها تتذكّر محاسن القطاع وأفضاله على الاقتصاد، خاصة أن البلاد تتحضّر للحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي، لتحفّز المجتمع الدولي الذي التأم في مؤتمر سيدر، على دفع ما وعد به.

خيبة أمل

كثيرة هي اللقاءات والتصريحات التي عبّر فيها أهل القطاع السياحي عن معاناتهم وعن ضرورة تقديم الدولة المساعدات لانقاذه. لم ينتبه أحد من الدولة إلى الأمر، فأصيب القطاع بخيبة أمل لم يكن يتوقّعها، بعد ما خَدَمَ الاقتصاد لعقود، وأعطى الصورة الجمالية للبنان.

تشير مصادر في وزارة السياحة إلى أن “جهد الحكومة اليوم ينصبّ على احتواء الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا. لكن ذلك لا يجب أن يعني إغفالها أهمية الحفاظ على القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً القطاع السياحي، القادر بوتيرة أسرع من غيره على عكس صورة ايجابية للبنان، لو جرى الاهتمام به”. وتأسف المصادر في حديث لـ”المدن”، لـ”سعي بعض القوى السياسية إلى استغلال الوضع الصعب للضغط على خصومها من أجل تحقيق مكاسب آنية خاصة. إذ يراهنون على تنفيذ مشاريع تهدر مالاً عاماً نحن بحاجة إليه لتعويم قطاعات انتاجية تفيد الجميع”.

وترى المصادر أن القطاع السياحي “لم يعد يملك مقومات النهوض من دون مساعدة الدولة. فهو بالكاد قادر على الاستمرار لفترة زمنية قصيرة”. وعدم تقديم المساعدة للقطاع “قد يكون مفهوماً وربما مقبولاً، لو أن الحكومة لا حول لها ولا قوة. لكن أن يدور السجال على بعض مشاريع الطاقة وغيرها، من منطلق سياسي بحت وليس انمائياً، فهذا يحملنا على رفع الصوت ضد ما يحصل. فالوقت لا يسمح للمشاريع السياسية، فيما المشاريع الاقتصادية الضرورية، تأتي في المرتبة الثانية في نظر القوى السياسية. وهذا ما يجب على الحكومة التنبّه له إن كانت تريد التمايُز عن الحكومات السابقة”.

بأية حال عدت يا عيد؟

كانت الأعياد والمناسبات موسماً تنتظره المؤسسات السياحية كافة. لكنه تحوّل هذه المرة مناسبة للتذكير بالنكبة التي لحقت القطاع. وحال القطاع السياحي في عيد الفطر لهذا العام، دفع نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، الى “بقّ البحصة” والكشف عن أن “أقل من 10 بالمئة فقط من القطاع يفتح أبوابه، ونحن وصّفنا وجعنا وسلّطنا الضوء عليه، لتقف الدولة إلى جانبنا قدر المستطاع”.

لم تقف الدولة إلى جانب القطاع. ما حدا بالرامي لإعلان أسفه لـ” عدم تجاوب الحكومة مع خطّتنا”. هذا الموقف لا يعني أن القطاع يرمي سهامه باتجاه القطاعات الأخرى، طالباً عدم مساعدتها، لكن بالنسبة إلى الرامي “كلّ القطاعات اليوم في المستشفى، أنّما القطاع السياحي في الغيبوبة”.