الكتلة الوطنية: بيان استقالة حتي رسم المشهد بكل قباحته

رأت “الكتلة الوطنية” في بيان، انه “بكلمات قليلة كتبها في بيان الاستقالة نجح ناصيف حتي في رسم المشهد بكل واقعيته وكل قباحته.

جملته الأخيرة اختصرت كل الخيبة وكل المأساة وكل الفضيحة، يقول حتي: “لقد شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد إسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة”. كم خطيرة هذه الكلمات وكم يأتي وقعها ثقيلا عندما تصدر عن وزير عاين من قلب السلطة ومن قلب الحكومة كيف تدار هذه الدولة. ففهمنا من كلامه ما نعرفه أصلا وقلناه مرارا، وهو أن زمرة من التجار وأصحاب المصالح وأمراء المحاصصة، تحكم قبضتها على لبنان”.

واضاف البيان: “حملت آمالا كبيرة بالتغيير والإصلاح ولكن الواقع أجهض جنين الأمل”، عندما يقول ناصيف حتي هذا الكلام نفهم أن كل ما قيل عن إصلاح وتغيير هو وهم وكذبة وخدعة.

واشارت الكتلة الى ان” حتي يكمل فضحهم فيتحدث عن غياب إرادة فاعلة بتحقيق الإصلاح، وترجمة هذا الكلام انهم ليسوا عاجزين وحسب، إنما لا يريدون الإصلاح بالأساس وهذا أسوأ وأخطر”.