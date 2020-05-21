الكتل الحارة تنحسر غداً والطقس يتحول الى غائم مع انخفاض في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بدءا من الظهر الى غائم جزئيا وتتحول الرياح من جنوبية – شرقية الى شمالية – غربية وتنشط احيانا، كما يتوقع بداية انخفاض ملموس وسريع بدرجات الحرارة، وترتفع نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات.

– الحال العامة: كتل هوائية حارة وجافة مصدرها شمال افريقيا تستمر بالسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر الجمعة مع درجات حرارة تفوق معدلاتها الموسمية القصوى لشهر ايار بـ 10 درجات على الاقل.

ملاحظة: نحذر من اندلاع الحرائق وننصح بالاكثار من شرب السوائل طوال فترة موجة الحر علما ان معدل الحرارة لشهر أيار هو بين 18 و27 درجة على الساحل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية ودون تعديل في المناطق الداخلية التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

الجمعة: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا ابتداء من الظهر الى غائم جزئيا وتتحول الرياح من جنوبية – شرقية الى شمالية – غربية وتنشط احيانا، كما يتوقع بداية انخفاض ملموس وسريع بدرجات الحرارة، وترتفع نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي ومحدود في درجات الحرارة والتي تعود ضمن معدلاتها الموسمية لشهر أيار و تتساقط أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية حيث تنشط الرياح، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع تساقط امطار غزيرة احيانا بخاصة على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 17 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 28 درجة، في الداخل من 15 الى 34 درجة.

– الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة نهارا، شمالية – غربية الى شمالية – شرقية بعد الظهر، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و55%.

– حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,34، ساعة غروب الشمس: 19,35