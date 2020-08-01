اللجنة البيئية في تنورين: لتطبيق قوانين منع التعرض للمواقع الطبيعية التراثية

استنكرت اللجنة البيئية في تنورين، “تعرض المعالم الطبيعية في البلدة للتدمير بموجب رخصة استصلاح أرض زراعية من المحافظ”، وذلك في بيان جاء فيه: “هكذا يحدث لأبرز معالمنا السياحية الطبيعية ألا وهو جبل الريباز المشهور الذي يعتبر هرما طبيعيا بامتياز.

أعربت اللجنة عن خوفها من “أن تكون سابقة خطيرة تهدد بيئتنا بالدمار”، مناشدة المسؤولين الأمنيين والمدنيين في البلدية والقضاء والمحافظة والوزارة والمشروع الأخضر “الذين أغدقوا التبرع ببيئتنا أن يتوقفوا عن هذا العبث ببيئة لبنان وتنورين ويطبقوا القوانين البيئية المرعية الإجراء التي تمنع التعرض لهكذا مواقع طبيعية تراثية، علما بأن هذه الرخص المزعومة غير وافية للشروط القانونية وينقصها دراسة تقييم الأثر البيئي والإجتماعي، ومخطط توجيهي بالعمل المنوي القيام به، قبل البدء بالأعمال كما يفرض القانون”.

وأضافت اللجنة:” هل يجوز أن تتعرض قلعة بزيدا التراثية للتدمير بمجرد أن يحوز صاحب العقار على رخصة استصلاح أرض زراعية من القائمقام أو من المحافظ أو من الوزير؟ أو مباشرة عمل من المشروع الأخضر؟ ” إذ نرفع أصواتنا عالية ونحن نرى جبل الريباز تعرض وقد يتعرض للتشويه الأبدي

وقالت اللجنة: “ندعو المسؤولين الأمنيين والمدنيين إلى التأكد من قانونية العمل واستيفائه للشروط القانونية والبيئية قبل المباشرة بالأعمال، ما يدرأ الخطر عن طبيعتنا التراثية الخالدة ويوفر علينا اتخاذ الخطوات التصعيدية من إعلامية واعتصامية وقضائية بوجه جميع المقصرين والمسهلين من مسؤولين أمنيين ومدنيين. حمى الله بيئتنا اللبنانية الخالدة”.