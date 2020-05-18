“الليطاني” تقدمت بشكوى امام النيابة العامة على اشخاص بجرم تلويث المياه الجوفية

الليطاني
الليطاني

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تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى امام النيابة العامة الاستئنافية في البقاع على كل من: عمر الخطيب، سمير نبهان، حمزة شكر، يوسف نبهان، علي الساحلي وعمر الميس بجرم تلويث المياه الجوفية والري من المياه المبتذلة، وذلك من خلال تحويل مخزون بركة الصرف الصحي التابع لبلديات كفرزبد، عين كفرزبد والفاعور، الى الابار الجوفية العائدة للمدعى عليهم والواقعة في كفرزبد واستمرار استخدامها للري.

وطلبت المصلحة اتخاذ اجراء فوري بإقفال الابار العائدة للمدعى عليهم ذات الغور المفقود يتم تصريف المياه المبتذلة فيها، وتجري متابعة التحقيقات من قبل فصيلة رياق.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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