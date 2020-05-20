“المالية”: الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي عقد اجتماعه الرابع والاجواء ايجابية

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أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيان، ان “الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي عقد اجتماعه الرابع برئاسة وزير المالية الدكتور غازي وزني، في حضور وزير الطاقة والمياه ريمون غجر.

وكانت الأجواء إيجابية على أن تستكمل الاجتماعات غداً الخميس”. وتلقى صندوق النقد سابقاً خلال جولة من المفاوضات مع الجانب اللبناني وعداً بأنه سيتم تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، وكذلك تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في وقت قريب جداً وربما الاسبوع المقبل.