المتعاقدون بالساعة في اللبنانية لوحوا بالتصعيد: نتمنى أن نرى أفعالا

وجه الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية كتابا الى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب.

وجاء فيه: “أمام سياسة اللامبالاة والتسويف والوعود العرقوبية بإنجازكم الحتمي لملف التفرغ، وبعد استنفاد كل الوسائل المطلبية المشروعة التي قمنا بها أمام وزارتكم، وبعد عقد عشرات الجلسات الحوارية مع حضرتكم، نسألكم، نحن الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، إن كنتم ستهتمون لمصير عشرات الآلاف من الطلاب الذين سينزحون إلى الجامعة اللبنانية ملتحقين باثنين وثمانين ألفا من زملائهم.

كيف وبأي كادر تعليمي ستستقبلهم الجامعة وهي تقوم على أكتاف المتعاقدين المسلوبي الحقوق؟ أين هي رؤيتكم لهذا الصرح الوطني؟ ما الذي تنتظرونه لاستكمال ملف التفرغ بما يضمن إقراره سريعا بعد مرور أشهر على تعهدكم أمام الشعب اللبناني بأن التفرغ حتمي؟ معالي الوزير، نتمنى أن نسمع إجابة واضحة، وصريحة، وشجاعة من قبلكم على ما التزمتموه لفظيا بإنجاز ملف التفرغ وأن نرى عملا فعليا لإقراره”.

أضاف الأساتذة: “نطالبكم وكل المسؤولين والقيمين على الجامعة والوطن أن تتحملوا مسؤولياتكم وتولوا هذا الصرح الاكاديمي كل رعاية واهتمام، وتنجزوا ملف التفرغ في الأيام القليلة المقبلة، وإلا فلتتحملوا مسؤولية عدم إنهاء الامتحانات الجامعية الحالية وعدم بداية العام الجامعي المقبل”.