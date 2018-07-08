المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يستغرب تفرد قوى سياسية معينة بمعزل عن الدولة

دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى القوى والأحزاب السياسية اللبنانية كافة الى وقف السجالات والمناكفات إفساحا في تسهيل مهمة تشكيل الحكومة ، مشيرا الى ان التأخير في ولادة الحكومة ينعكس سلبا على عمل مؤسسات الدولة وعلى مصالح الناس، وأشاد بالجهود الحثيثة التي يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري لتذليل العقابات وحل العقد التي تؤخر تأليف الحكومة.

وأبدى المجلس في بيان له بعد اجتماعه برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان استغرابه من تحرك بعض القوى السياسية منفردة وبعيدا عن مؤسسات الدولة لمعالجة قضايا محلية وإقليمية هي مكان حوارات ضمن مؤسسات الدولة ولها أبعاد داخلية وخارجية مما يسبب المزيد من التنافر الداخلي المعيق لتشكيل الحكومة التي هي المدخل الأساسي لإعادة الدور الرسمي للدولة ومؤسساتها والتي يراهن عليها المجتمعان العربي والدولي.

وناشد المسؤولين كافة وجوب إيلاء القضية الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة التربوية التي أخذت منحى خطيرا مما يتطلب إجراء المعالجات السريعة والملائمة لحجم هذه المخاطر التي تهدد الأمن المعيشي والاجتماعي والتربوي.

ودعا المعنيين في الدول العربية الى دعم ومساندة المؤسسات الإسلامية وخاصة التربوية والصحية التي تديرها مؤسسات المجتمع الأهلي في لبنان في ظل الصراع الإقليمي على الساحة اللبنانية وما يمكن ان يسفر عنه من تداعيات تشوه دور لبنان العربي.

المصدر موقع القوات اللبنانية