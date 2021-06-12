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المجلس الشرعي الإسلامي: هناك من يدفع الأزمة إلى الهاوية ‏

منذ 19 دقيقة
المجلس الشرعي الإسلامي

المجلس الشرعي الإسلامي

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اعتبر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أن هناك من يدفع الأزمة إلى الهاوية وهناك لامبالاة وعدم اكتراث وتخبّط عشوائيّ لدى ‏‏المتحكّمين برقاب اللبنانيين، والذين يهيّئون الأجواء لإثارة النعرات المذهبية والطائفية ما يعرّض لبنان للفوضى والبلد يتحوّل إلى ‏عصر الجاهليّة”.‏

وأردف: “لقد أعدموا الفقراء ولا بُدّ من كلمات حق في وجه سلطان جائر وأصبحنا أمام تدهور كارثيّ”.‏

وتابع بيان المجلس بعد اجتماعه الدوري برئاسة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان: “هم غارقون في نرجسيّتهم الوهميّة ويرفضون مدّ ‏يدهم إلى الأيادي الممدودة من وراء الحدود لإنقاذ لبنان من ‏الغرق في دوامة الفوضى والانهيار”.‏‎ ‎

ورأى أن لبنان في عاصفة في بحر هائج فيما حكامه ينصرفون الى جدال عقيم حول جنس الوزراء وتبعياتهم في الوقت الذي ‏تشرف ‏فيه السفينة على الغرق، آملا أن تثمر المبادرات حلاً قريباً لانتشال لبنان من النفق المظلم عبر حكومة تنقذ البلد وتعيده إلى الطريق ‏القويم.‏

‎ ‎وختم أن لبنان باقٍ والفاسدون إلى زوال، كما ورفض المجلس المس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف تحت أيّ حجّة”.‏

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