المحتجون أقفلوا طريق جسر خلدة المطار

أعاد المحتجون إقفال طريق جسر خلدة المطار. وتعمل قوى الأمن الداخلي على تحويل السير من طريق المطار في اتجاه الجنوب الى منطقة الأوزاعي.

وتستمر التظاهرات في البلاد لليوم التاسع عشر على التوالي، ويطالب المتظاهرون بالإسراع في عملية التكليف ثم تأليف حكومة اختصاصيين.

ودعا بيان للمتظاهرين إلى إضراب عام، اليوم الاثنين، للضغط على السلطة حتى تحقيق المطالب، إذ إن تظاهرات “أحد الوحدة” أظهرت مرة جديدة أن نبض الثورة يستعر اكثر فأكثر، وأن وحدة اللبنانيين فوق كل اعتبار. وأعيد قطع العديد من الطرقات الرئيسية منذ مساء الأحد.