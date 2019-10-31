أخبار لبنان

المدارس الكاثوليكية مقفلة غداً

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دعت الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية لاعتبار يوم غد الجمعة يوم توقف عن التدريس.

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وسجلت اليوم الخميس، تظاهرات ضخمة متنقلة على الأراضي اللبنانية ترافقت مع قطع للطرقات، إلى أن أعاد الجيش اللبناني فتحها.

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