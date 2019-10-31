المدارس الكاثوليكية مقفلة غداً

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

دعت الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية لاعتبار يوم غد الجمعة يوم توقف عن التدريس.

وسجلت اليوم الخميس، تظاهرات ضخمة متنقلة على الأراضي اللبنانية ترافقت مع قطع للطرقات، إلى أن أعاد الجيش اللبناني فتحها.