أخبار لبنان المدارس الكاثوليكية مقفلة غداً في أكتوبر 31, 2019 مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن. إشتراك دعت الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية لاعتبار يوم غد الجمعة يوم توقف عن التدريس. المزيد من الأخبار كأن الثورة لم تندلع..حزب الله وعون والحريري يؤلّفون حكومتهم الشرعيّة الشعبية لانتفاضة 17 تشرين تلغي الطائفية السياسية فيتش: فك ربط ليرة لبنان بالدولار خطوة مؤلمة هل ندم جعجع على انتخاب عون؟ وسجلت اليوم الخميس، تظاهرات ضخمة متنقلة على الأراضي اللبنانية ترافقت مع قطع للطرقات، إلى أن أعاد الجيش اللبناني فتحها. مشاركة FacebookTwitterGoogle+WhatsAppالبريد الإلكترونيTelegramViberVK