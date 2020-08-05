المرعبي خضع لعملية جراحية وسيخضع لأخرى الأسبوع المقبل

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أوضح المكتب الاعلامي للنائب طارق المرعبي في بيان، أن المرعبي خضع لعملية جراحية البارحة وهو بخير، وهناك بعض الكسور والرضوض في الوجه وانحاء الجسم وسيجري عملية جراحية أخرى الاسبوع المقبل.

وشكر المرعبي “جميع المحبين الذين أبدوا عاطفة كبيرة نحوه، عبر دعواتهم، والعناية الالهية انقذته بأقل أضرار جسدية”.

ولفت المكتب إلى أن “الأضرار الجسيمة أصابت منزله كبقية المنازل في بيروت، موضحا أنه بحاجة الى الراحة واخذ العلاجات الطبية ومطلوب منه عدم القيام بأي جهد في هذه المرحلة، على أن يعود الى ممارسة نشاطه بعد العملية المقبلة”.

وختم معزيا ذوي الشهداء وطالبا الشفاء العاجل للجرحى.