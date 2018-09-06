المرعبي: على المجتمع الدولي الضغط لطرح مخرج لمأساة ادلب المنتظرة

جدد وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي التذكير بأن “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتباحث بشكل متواصل، منذ بدء المأساة السورية، مع النظام السوري بهدف تحديد الأماكن التي يمكن للنازحين السوريين العودة اليها، والعمل على تذليل العقبات وتوفير شروط ومقومات العودة لهم”.

ودعا المرعبي في الاجتماع الثالث المخصص لمناقشة “خريطة طريق” مشتركة بين وزارة الدولة لشؤون النازحين وأكاديميين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني لمقاربة العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين، “المجتمع الدولي الى أخذ المبادرة والضغط على كافة الاطراف المتقاتلة في وحول ادلب وطرح مخرج لهذه المأساة المنتظرة، مما يمنع تدميرها وتنفيذ مجزرة رهيبة في حق المواطنين العزل”.

وشدد على أن “اللجنة اللبنانية – الروسية الرسمية لرعاية ولمتابعة المبادرة الروسية للمساعدة على تنفيذ العودة الطوعية للاجئين السوريين، والتي يجب أن تضم اصحاب الاختصاص المنتدبين من الوزارات المعنية لتنفيذ المهام المنوطة بها، ستكون من أولى المهمات التي يجب على الحكومة الجديدة اقرار سياسة عامة موحدة تجاه مأساة اللجوء والقيام بمناقشة المبادرة واقرار انشاء هذه اللجنة وتحديد الممثلين عن الوزارات المعنية فيها ومهماتهم

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام