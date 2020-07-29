“المشهد اليوم”: PCR إيراني يغزو المستشفيات ودياب في كوكب آخر

مَن يعرف شخصية رئيس الحكومة حسان دياب لا يستغرب أداءه، فهو الواثق الفذّ الحذق المتمرّس الصلب العنيد، الكل يحسده، الكل يستهدفه، والكل يتآمر عليه،

العالم ينظر إلى إنجازاته “بدهشة”، قامة شامخة شموخ الأرز في بلادنا، ولأنه لم يعد يُجدي “حذف” المواقف بعد إطلاقها، في ظل مواقع ومنصات اجتماعية تنتشر عبرها التغريدات والتصريحات كالنار في الهشيم.

يسأل دياب وكأنه في كوكب آخر، يعيش حالاً من الضياع الكلّي، اليس انت رئيساً للحكومة؟ اليس حكومتك من تعطي الأوامر للأجهزة الأمنية؟

ضياع دياب انسحب على أداء وزارة الصحة التي يديرها حزب الله، فهي بدورها تعيش حال الضياع في التعاطي بملف “كورونا” ومعها ضاع الـPCR وباتت نتائجه كنتائج إنجازات دياب الوهمية.

وفي السياق، كشفت معلومات خاصة لموقع “صوت بيروت انترناشيونال”، عن ان الوزير حسن ادخل كميات كبيرة من PCR من ايران ما تسبب في الأيام الأخيرة بنتائج خاطئة تم إعادة اجراء الفحوص من جديد.

وتشير المعلومات ان حسن بعدما رفض اعتماد “الرابيد تيست”، كان الهدف ادخال PCR، من ايران، وهناك كميات كبيرة تم توزيعها على المستشفيات الحكومية”.

وتابعت ان ” المستشفيات لم تدرك ان تلك PCR أتية من ايران، ولا شيء يدل على انها من ايران، وحده الوزير حسن ومن يوظفه يدرك الامر”.

وان ان يصل العدد التراكمي للحالات المثبة بالاصابة بـ”كورونا” إلى 4023 حالة، يعني ان النظام الصحي، اقترب من دائرة الخطر، وان إجراءات التعبئة العامة، اصيبت بداء التفلت المجتمعي، وعدم الانضباط الطوعي، لدرجة ان مواطناً يرفض الامتثال لأوامر قوى الامن الداخلي، عندما طالبوه بوضع الكمامة، ولجأوا الى تطبيق القانون بتنظيم محضر ضبط، وتوقيف المستفز، الذي ما لبث ان أمر القضاء بإطلاق سراحه بسند.

وعلم ان وزير الصحة الدكتور حمد حسن أشار إلى ارتفاع الإصابات بكورونا بين الوافدين والمختلطين فبلغ مجموع الإصابات منذ بداية الإصابات حتى الاوّل من تموز 750 إصابة ومنذ أوّل تموز حتى اليوم الحالي 1180 إصابة، وتحدث عن ازدحام السوريين في المستشفيات لاجراء الفحوصات واقترح تخفيض اعداد الوافدين، ولفت الرئيس دياب إلى ان لا توجه بذلك وعلم ان هناك وزراء اقترحوا إغلاق البلد لاسبوعين كاملين، لكن تمّ السير بالاغلاق لخمسة أيام ثم فتح لثلاثة أيام ثم اقفال لخمسة أيام وبعدها يتم اختبار هذا الاقفال الجزئي.