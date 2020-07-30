المطران درويش مهنئا بالأضحى: فلنحول حياتنا الى مسيرة محبة وتضامن

توجه رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش بالتهنئة من اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله “ان يعيده على الجميع بالصحة والخير والعافية، وان يمنح وطننا الحبيب لبنان القيام مما يتخبط به من أزمات، وان يهب اللبنانيين الحياة الكريمة”.

اضاف: ” عيد الأضحى هو دعوة لنا الى التضامن والتعاون والتضحية، لنعمل معا يدا بيد، لنواجه الأزمات المأساوية التي نعيشها وبخاصة الإقتصادية منها. ان التحدي الذي يواجهنا هو ثقافة الإنفتاح وقبول الآخر، فلنحول حياتنا الى مسيرة محبة وتضامن”.