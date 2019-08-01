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المعالجات “عادت الى الصفر”

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ما ان حلت ساعات المساء وفيما كان اللواء عباس ابراهيم يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري لاطلاعه على أجواء اجتماع بعبدا، كان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يجتمع بوزير الصناعة وائل ابو فاعور موفداً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ناقلاً اليه رفضه الصيغة المقترحة، حسبما ابلغت مصادر الحزب الى “الجمهورية” ليلاً، مؤكّدة تأجيل زيارة ابراهيم لجنبلاط التي كانت مقررة ليل أمس الأربعاء الى وقت لاحق.

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واكّدت “ان المعالجات عادت الى نقطة الصفر لأن إحياء ما كان مرفوضاً من المقترحات لم يكن منطقياً على الإطلاق”.

 

المصدر صحيفة الجمهورية

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