المنتدى السياسي الاقتصادي الاجتماعي يرد على الإعلاميين المأجورين

رد الناطق الرسمي باسم المنتدى السياسي الاقتصادي الاجتماعي أمير أبو عديلة على بعض الإعلاميّين الذين قاموا بمهاجمة الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري قائلاً:

لم نكن في موضع أن نرد على بعض الإعلاميّين من أصحاب الأقلام المأجورة والأصوات الموتورة و لكن هم في بعض الأحيان يجبروننا على ذلك.

في زماننا هذا بات التفريق بين المهن صعبًا، فيكفي أن تتمتّع إحداهن ببعض الإمتيازات والمحسوبيّات لتعمل في مجال الإعلام، يكفي لمتسلّقة أن تكون مقرّبة من صاحب نفوذ لتصبح وجهًا على إحدى أهمّ الشاشات في الوطن العربي والدليل ما شاهدناه منذ ساعات مضت.

لتلك ” الصويحفية ” نقول : نحن لسنا بعض مجموعات “كان مفلّتنا ببيروت” نحن لبنانيّون مؤمنون بالوطن وحرّيته واستقلاله وأنتِ لست في موضعٍ يخوّلك بأن تهاجمي أحدًا وبالأخص من ليسوا على أهوائكِ لأنّه وببساطة القاصي والداني يعلم أسبابك. ونعذرك …

لذلك يا عزيزتي قبل مساسك بالشرفاء تريّثي و احذري فأقلامنا قادرة..