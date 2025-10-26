النائب صلح.. القانون الانتخابي دستوري وأي تعديل يستهدف المقاومة وتمثيل اللبنانيين

أكد النائب ينال صلح أنّ القانون الانتخابي الحالي دستوري ونافذ، داعياً إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد وفق أحكامه، ومشدداً على رفض أي محاولة للمساس به تحت ذرائع الإصلاح أو التعديل.

وخلال لقاء سياسي أقيم في بلدة القصر الحدودية في دارة المختار عباس ناصر الدين، عبّر صلح عن دعمه لاقتراع المغتربين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنّ “الانتخابات في الخارج تشهد ضغوطاً كبيرة على الناخبين في الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحتى بعض الدول العربية، ما يُفقد العملية الانتخابية العدالة والتوازن”.

واعتبر أنّ “الحديث عن تعديل القانون الانتخابي يهدف إلى إضعاف المقاومة وحلفائها وضرب شريحة واسعة من اللبنانيين”، مؤكداً: “لن نقبل بأي محاولة تمسّ التمثيل الحقيقي لشعبنا أو تنال من ثوابتنا الوطنية”.

ورأى صلح أنّ “ما يجري اليوم من مؤامرات ضد المقاومة هو امتداد لمسلسل طويل تقوده قوى الاستكبار الأميركي منذ قيام الكيان الإسرائيلي”، مشدداً على أنّ “مواجهة هذه المشاريع تتطلّب بناء جيل مؤمن بالمقاومة وبأنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة”.

وأكد أنّ “الاعتماد على القرارات الدولية وحدها لم ولن يجدي نفعاً، إذ لم يُنفّذ أي قرار دولي يخالف المصالح الإسرائيلية”، لافتاً إلى أنّ “الإنجازات الفعلية في لبنان، وعلى رأسها تحرير العام 2000، تحققت بفعل العمل المقاوم”.

وأضاف أنّ “المقاومة في لبنان لم تنطلق يوماً من منطلق طائفي أو مذهبي، بل كانت عنواناً لوحدة اللبنانيين”، مشيراً إلى أنّ “خطاب الشهيد السيد حسن نصرالله كان دائماً يؤكد أن الانتصار هو لكل لبنان”.

وتابع صلح: “الحرب الأخيرة التي امتدت 66 يوماً لم تكن رداً على دعم المقاومة لغزة فحسب، بل كانت نتيجة مخطط إسرائيلي مسبق لاستهداف لبنان”، مشدداً على أنّ “العدو لا يمكن الوثوق به، إذ يواصل خرق وقف إطلاق النار يومياً رغم التزام لبنان الكامل به”.

وأشار إلى أنّ “المقاومة وُجدت نتيجة الاحتلال، وحماية السيادة الحقيقية تقتضي مطالبة الدولة اللبنانية بتنفيذ الالتزامات الدولية على العدو، لا نزع سلاح المقاومة”، محذراً من أنّ “الارتهان للولايات المتحدة وإسرائيل يمنع لبنان من بناء قوته الذاتية أو التعاون مع دول كإيران أو الصين التي أبدت استعدادها لمساعدته”.

وختم صلح مؤكداً متابعة ملف تهجير بعض أهالي القرى اللبنانية داخل الأراضي السورية، داعياً الدولة إلى الإسراع في معالجته، “خصوصاً أن بين المهجّرين طلاباً جامعيين في سنوات متقدمة”، واعداً بـ”العمل لإنصافهم وضمان حقوقهم التعليمية والإنسانية”.