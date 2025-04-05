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النزوح السوري من ريف حمص إلى شرقي لبنان

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - أبريل - 2025 7:56 مساءً
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شهدت بلدة القصر الحدودية شرقي لبنان حركة ناشطة للنازحين السوريين القادمين من ريف حمص.

وتحوّلت المناطق اللبنانية إلى ملاذ لنازحين هربوا من مناطق في الساحل السوري بعد المواجهات الأمنية التي حصلت بين القوات الحكومية السورية و فلول النظام السابق.

ويلجأ النازحون السوريون إلى منازل أقارب لهم في القرى اللبنانية الحدودية، عبر معابر غير شرعية.

و في سياق متصل قَدر إحصاء سابق لإدارات معنية في محافظة عكار في شمال لبنان وصول 6 آلاف مواطن سوري إلى قرى السماقية وحكر الظاهري والمسعودية وتل البيرة والحيصة وغيرها، عبر ممر العريضة البحري وممر الجسر الروماني في حكر الظاهري، ومعابر برية أخرى.

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