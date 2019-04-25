النقد في لبنان يتأثر بالمواجهة بين واشنطن وطهران؟

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ورد في أسرار “اللواء” أن مصادر سياسية تساءلت عن احتمالات التأثيرات الصعبة للمواجهة النفطية المالية بين الولايات المتحدة وإيران على استقرار النقد في لبنان؟

المصدر اللواء