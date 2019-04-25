النقد في لبنان يتأثر بالمواجهة بين واشنطن وطهران؟
ورد في أسرار “اللواء” أن مصادر سياسية تساءلت عن احتمالات التأثيرات الصعبة للمواجهة النفطية المالية بين الولايات المتحدة وإيران على استقرار النقد في لبنان؟
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المصدر اللواء
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ورد في أسرار “اللواء” أن مصادر سياسية تساءلت عن احتمالات التأثيرات الصعبة للمواجهة النفطية المالية بين الولايات المتحدة وإيران على استقرار النقد في لبنان؟
المصدر اللواء
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